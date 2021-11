Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlenes Motorrad in Brand

Erfurt (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden gestern auf einen Feldweg zwischen Gottstedt und Bindersleben gerufen. Ein Zeuge hatte dort ein brennendes Motorrad festgestellt. Durch Prüfung der Fahrzeugidentifikationsnummer wurde die 35-jährige Halterin der Suzuki ermittelt. Diese war im Glauben, dass ihr Motorrad im Wert von 5.000 Euro in einer Tiefgarage in Frienstedt steht. Wie sich herausstellte, wurde die Suzuki in der Nacht zu Dienstag von dort gestohlen. Durch den Brand entstand an dem Motorrad ein Sachschaden von 1.500 Euro. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Diebstahl dauern noch an. (JN)

