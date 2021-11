Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Konto leergeräumt

Erfurt (ots)

Anfang November bemerkte ein 52-jähriger Erfurter, dass ihm die EC-Karte fehlte. Er dachte sich dabei nichts Schlimmes und ließ seine EC-Karte nicht sperren. Für sein Versäumnis musste der Mann teuer bezahlen. Als der 52-Jährige am Dienstag seinen Kontostand überprüfte, stellte er fest, dass er in den roten Zahlen war. Eine unbekannte Person hatte sein Konto leer geräumt und so mehrere tausend Euro erbeutet. (JN)

