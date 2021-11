Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl gescheitert

Erfurt (ots)

Ein Zeuge informierte die Polizei am Dienstagmittag über einen beschädigten Zigarettenautomaten. In der Magdeburger Allee hatte sich eine unbekannte Person an dem Automaten zu schaffen gemacht und ihn versucht, zu sprengen. Der Versuch schlug allerdings fehl. Der Dieb gelangte weder an Zigaretten noch an Geld. Das Gehäuse des Automaten wurde allerdings erheblich beschädigt. (JN)

