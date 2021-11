Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autofahrt beendet

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Montagabend stoppte die Sömmerdaer Polizei innerhalb von zehn Minuten gleich zwei Verkehrssünder. Um 22:20 Uhr zogen die Beamten in Straußfurt einen 49-jährigen Audi-Fahrer aus dem Verkehr. Der Mann stand unter Drogeneinfluss, so dass er sich einer Blutentnahme unterziehen und das Auto stehen lassen musste. Das gleiche Schicksal ereilte einen 42-jährigen VW-Fahrer um 22:30 Uhr in Rothenberga. Auch bei ihm zeigte ein Drogenvortest ein positives Ergebnis an. (JN)

