Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Kindergarten

Landkreis Sömmerda (ots)

In Kölleda hatten es am Wochenende Einbrecher auf einen Kindergarten abgesehen. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Einrichtung. Aus den Gruppenräumen des Kindergartens stahlen die Diebe mehrere hundert Euro Bargeld. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell