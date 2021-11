Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Tiefgarage

Erfurt (ots)

Am Montagabend mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Feuer in die Friedrich-List-Straße ausrücken. In einer Tiefgarage war eine Mülltonne in Brand geraten. Elf weitere Mülltonnen fielen dem Feuer zum Opfer. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr wurde ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindert. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar. (JN)

