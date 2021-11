Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bürokomplex heimgesucht

Erfurt (ots)

Am Wochenende suchten Unbekannte einen Bürokomplex in der Tschaikowskistraße von Erfurt auf. Vermutlich über eine Tiefgarage gelangen die Täter in das Gebäude. Sie brachen mehrere Stahltüren, einen Briefkasten sowie einen Auto-Anhänger auf. Der Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Was genau die Diebe gestohlen haben, ist noch unklar. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. (JN)

