Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gourmets auf Abwegen

Erfurt (ots)

Ein Dieb mit gutem Geschmack trieb sich am frühen Montagmorgen in einem Café am Erfurter Domplatz herum. Nachdem er ein Fenster aufgebrochen hatte, bediente er sich im Laden nicht nur an Bargeld, er stahl außerdem eine Flasche Wein und einen Schinken. In der Gneisenaustraße war am Wochenende ebenso ein Dieb mit feinem Gaumen auf Abwegen. Er öffnete in einem Wohnhaus gewaltsam ein Kellerabteil und ließ neben Marmelade mehr als 20 Flaschen Wein und Sekt mitgehen. (JN)

