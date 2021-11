Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Abwasserrohre gestohlen

Erfurt (ots)

Am Hagansplatz in Erfurt suchten Diebe am Wochenende eine Baustelle heim. Montagmorgen stellten Arbeiter einen aufgebrochenen Bauzaun fest, über den sich die Täter Zutritt zum Gelände verschafft hatten. Die Diebe hatten es auf Abwasserrohre abgesehen. Mehr als 150 Stück stahlen die Unbekannten. Der Wert der Beute wird auf mehr als 5.000 Euro beziffert. (JN)

