Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertige Beute

Sömmerda (ots)

Am Samstagmorgen stellte ein 61-jähriger Mann aus Sömmerda das Fehlen seiner beiden Fahrräder fest. Diebe hatten in den letzten zwei Wochen den unverschlossenen Fahrradkeller in der Kölledaer Straße heimgesucht und die angeschlossenen Fahrräder gestohlen. Das weiße E-Bike der Marke "HoheAcht" und das schwarze Mountainbike der Marke "Ghost" haben einen Gesamtwert von mehr als 5.000 Euro. (JN)

