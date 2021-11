Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wirksame Alarmanlage

Sömmerda (ots)

Samstagmorgen versuchten Diebe in ein Tabakwarengeschäft in Sömmerda einzubrechen. Sie zerschlugen zwei Scheiben von der Eingangstür des Ladens und verursachten dabei 1.000 Euro Sachschaden. Die Täter hatten aber nicht mit der installierten Einbruchssicherung des Ladenbesitzers gerechnet. Eine Alarmanlage leistete ganze Arbeit und schlug die Täter in die Flucht. Vor lauter Eile gingen die Täter leer aus. (JN)

