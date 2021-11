Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zivilstreife verhindert Diebstahl

Erfurt (ots)

Eine Zivilstreife der Polizei verhinderte am frühen Montagmorgen in Erfurt einen Diebstahl. In der Brühler Straße waren sie auf einen Mann aufmerksam geworden, der in einer Toreinfahrt an einem Fahrrad hantierte. Der Verdächtige wurde von den Beamten kontrolliert. Dieser wollte sich nicht ausweisen und leistete Widerstand gegen die Beamten. Pfefferspray und Handschellen kamen zum Einsatz. Der 38-jährige Mann war der Polizei bereits hinreichend bekannt. Wie sich herausstellte, hatte der Mann versucht, einen Fahrradanhänger mit diverser Kletterausrüstung im Wert von 1.000 Euro zu stehlen. (JN)

