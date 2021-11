Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefährlicher Eingriff

Erfurt (ots)

In Erfurt-Hochheim versuchte am Wochenende eine unbekannte Person auf eigene Faust, den Verkehr zu regulieren. Aufgrund einer Baustelle in der Ortschaft müssen gegenwärtig mehrere Autofahrer eine Umleitungsstrecke nutzen. Manche von ihnen fahren über einen Feldweg, der mit Sperrscheibe versehen ist. Offenbar missfiel dies einer Person. Eine Vielzahl von Schrauben und Nägeln wurden auf der Fahrbahn verteilt. Der Honda einer 55-jährigen Autofahrerin wurde so am Sonntag beschädigt. Bei dem Fall handelt es sich nicht um ein Kavaliersdelikt, sondern um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. (JN)

