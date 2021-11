Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht am Steuer

Sömmerda (ots)

Am Freitagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte in der Lucas-Cranach-Straße in Sömmerda einen 28 Jahre alten Fahzeugführer. Er war mit seinem Pkw Honda unterwegs. Ein Drogentest verlief bei ihm positiv auf Amphetamine. Daher musste er seine Fahrt beenden und sich einer Blutentnahme zur Beweissicherung unterziehen. Ihn erwartet nun ein Fahrverbot von einem Monat und ein Bußgeld von 500,- EUR. (FR)

