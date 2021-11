Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußgänger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Erfurt (ots)

Samstag gegen 11:30 Uhr ereignete sich in der Magdeburger Allee/ Eislebener Straße ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fußgängers. Eine 49-jährige Fahrzeugführerin fuhr bei grünem Lichtsignal und bog nach links in die Magdebruger Allee ab. Dabei übersah sie einen 62 Jahre alten Fußgänger, welcher gerade über die Fußgängerampel die Straße querte. Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fußgänger. Der Fußgänger wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Klinkium verbracht werden. Die Fahrzeugführerin erlitt einen Schock und musste vor Ort ebenfalls ärztlich versorgt werden. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.(LK)

