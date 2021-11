Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfurter Polizei fahndet nach Uhrendieb

Erfurt (ots)

Am 15.07.2021 betrat der abgebildete Mann ein Geschäft in der Erfurter Innenstadt. Dort hielt er sich nur wenige Minuten auf und stahl drei Smartwatches im Wert von mehr als 550 Euro. Er hatte eine Tüte bei sich, in die er seine Beute verstaute. Es ist davon auszugehen, dass er diese präpariert hatte, um die Diebstahlssicherung zu umgehen. Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Täter machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0 oder -1156) unter Angabe der Vorgangsnummer 0161136 entgegen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell