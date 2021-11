Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bei Unfall leicht verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Nachmittag gegen 14:30 Uhr kam es in Großmonra im Landkreis Sömmerda zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 35-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Er fuhr mit seinem Ford aus Richtung Backleben nach Burgwenden. An der Einmündung zur Harzstraße missachtete ein 27-jähriger Skoda-Fahrer die Vorfahrt des Ford-Fahrers. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Dabei wurde der 35-Jährige leicht verletzt und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden konnte zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme noch nicht beziffert werden. (DS)

