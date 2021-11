Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen

Sömmerda/Erfurt (ots)

Sowohl die Polizei in Sömmerda, als auch die Beamten in Erfurt, mussten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere berauschte oder betrunkene Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen. Zwei Autofahrer wurden am Donnerstagabend in Sömmerda und Großrudestedt kontrolliert. Sie wurden positiv auf Drogen getestet. Im Stadtgebiet von Erfurt wurden drei E-Roller-Fahrer angehalten. Bei den jungen Männern im Alter von 19 bis 23 Jahren beeinträchtige die Einnahme von Alkohol die Fahrtauglichkeit. Den traurigen Spitzenwert erreichte ein 20-jähriger Mann gegen 2:00 Uhr in der Bahnhofstraße. Er pustete knapp zwei Promille. Alle Verkehrssünder erwarten jetzt Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (DS)

