Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in die Flucht geschlagen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Freitag, kurz nach Mitternacht, riefen Anwohner die Polizei in den Erfurter Ortsteil Windischholzhausen. Dort hatte gerade ein Einbrecher versucht, in ein Einfamilienhaus einzudringen. Der unbekannte Täter brach mehrere Zaunlatten an der Toreinfahrt ab und verschaffte sich so Zutritt zu dem Gelände. Allerdings wurde der Dieb durch die Bewohner verjagt, bevor er in das Haus einbrechen konnte. Die Polizei sicherte umfangreiche Spuren und ermittelt wegen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell