Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schmierereien

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Mittwoch und Donnerstag wurden in Sömmerda erneut Hakenkreuzschmierereien festgestellt. Eine unbekannte Person brachte in der Herrenstraße, Salzstraße, Bahnhofstraße und der Enge Gasse Hakenkreuze an Gebäuden, Zigarettenautomaten und einem Stromkasten an. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Seit mehreren Wochen werden in der Innenstadt von Kölleda gehäuft gleichgelagerte Fälle zur Anzeige gebracht. Die Kriminalpolizei Erfurt ermittelt und sucht Zeugen, die in den Abendstunden verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und zur Aufklärung der Straftaten beitragen können. Hinweise bitte per Telefon an die Nummer 0361/57432-4602 oder -4402. (JN)

