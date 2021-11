Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefährlicher Einsatz

Erfurt (ots)

Ein Rettungswagen kam am Mittwochabend in der Schwerborner Straße zum Einsatz. Grund war ein medizinischer Notfall bei einem 52-jährigen Mann. Als die Rettungskräfte den Patienten versorgt hatten, kehrten sie zu ihrem Wagen zurück. Plötzlich tauchte der 52-jährige Mann am Rettungswagen auf. Er bedrohte die Einsatzkräfte mit einer Schreckschusswaffe. Diese flüchteten sich in das Fahrzeug und verständigten die Leitstelle. Der Mann wurde von der Polizei widerstandslos gestellt. Seine Waffe wurde sichergestellt und der 52-Jährige aufgrund seines psychischen Zustandes in ein Krankenhaus eingewiesen. (JN)

