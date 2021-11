Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellerdiebe

Erfurt (ots)

Am Mittwoch rückte die Polizei zu zwei Kellereinbrüchen aus. Diebe hatten sich in der Moskauer Straße und in der Lilo-Herrmann-Straße aus einem Fahrradraum und einem Trockenraum bedient. Die Täter ließen zwei Mountainbikes, Fahrradteile sowie Computer- und Handyzubehör mitgehen. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf mehr als 8.000 Euro. (JN)

