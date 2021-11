Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Autos gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurden in Erfurt gleich zwei Autos gestohlen. Auf dem Parkplatz Haarberg hatten es Diebe auf einen rote VW T6 abgesehen. Der Firmenwagen konnte zwar noch kurzzeitig im Weimarer Land geortet werden, danach verlor sich allerdings die Spur. In Marbach stahlen Diebe einen grauen Audi A5 von einem Grundstück. Das Auto war mit dem Keyless-Go System ausgestattet. Die Besitzer hatten sich extra Schutzhüllen für ihre Autoschlüssel zugelegt. Wie die Täter das Auto dennoch stehlen konnten, ist noch unklar. Der Wert der Autos wird zusammen auf 55.000 Euro geschätzt. (JN)

