Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto beschädigt

Sömmerda (ots)

Auf das Auto einer 47-Jährigen hatte es am Dienstagabend eine 35-jährige Frau abgesehen. Der VW parkte in der Thomas-Müntzer-Straße, als die Frau auf das Auto losging. Mit einer Flasche schlug sie aus Eifersucht gegen die Seitenscheibe des Wagens und richtete dabei mehrere hundert Euro Sachschaden an. Sie selbst verletzte sich bei der Aktion und flüchtete. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell