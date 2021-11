Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kabeldiebe

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Dienstag schlugen Diebe auf einer Baustelle in der Konrad-Zuse-Straße von Erfurt zu. Auf dem Gelände durchschnitten die Täter in der Dunkelheit Starkstromkabel in kleinere Stücke und legten sie zum Abtransport bereit. Mehrere Meter der Kabel ließen die Täter so bereits in der Nacht verschwinden. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Schaden fällt weitaus höher aus. Dieser wird auf 3.500 Euro geschätzt. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell