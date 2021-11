Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Straßenbahnunfall mit hohen Schaden

Erfurt (ots)

Heute Mittag gegen 11:20 Uhr kam es am Urbicher Kreuz zu einem Straßenbahnunfall. Ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer hatte an einem Straßenbahnübergang eine rote Ampel missachtet. Es kam zur Kollision mit der Straßenbahn. Anschließend fuhr der Autofahrer gegen ein Verkehrsschild und eine Laterne. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Leicht verletzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand Totalschaden. Für die Dauer von etwa 1,5 Stunden kam es zu Behinderungen im Bahn- und Straßenverkehr. Der verursachte Sachschaden wird auf mehr als 130.000 Euro geschätzt. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell