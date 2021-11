Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungewöhnlicher Wildunfall

Landkreis Sömmerda (ots)

In der Dämmerung mit einem Reh oder Wildschein Bekanntschaft zu machen, ist für Autofahrer keine Seltenheit. Ein 61-jähriger Autofahrer hatte am Montagmittag aber eine Wildbegegnung der anderen Art. Der Mann war gerade mit seinem Jeep Renegade auf der Landstraße zwischen Ottenhausen und Weißensee unterwegs, als etwa zwei Kilometer vor dem Ortseingang eine Graureiher die Fahrbahn kreuzte. Das Auto kollidierte mit dem Tier. Am Jeep entstand Sachschaden, der Autofahrer blieb unverletzt. Für den Vogel endete die Begegnung weniger glimpflich. Der Graureiher verendete noch an der Unfallstelle. (JN)

