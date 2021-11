Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Kita

Erfurt (ots)

Eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte "Am Jakobsweg" im Erfurter Ortsteil Kerspleben stellte gestern Morgen einen Einbruch in die Kita fest. Vermutlich über das Wochenende hebelten unbekannte Diebe ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Objekt. Anschließend durchsuchten sie ein Büro. Letztlich war nur etwas Kleingeld ihre Beute. Durch das Hebeln am Fenster und das Aufbrechen mehrerer Türen in der Kita übersteigt der entstandene Sachschaden den Beutewert um ein Vielfaches. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm die Anzeige auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell