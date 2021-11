Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Der Winter naht und die Zeit der Garteneinbrüche beginnt

Landkreis Sömmerda (ots)

Wenn die Gartensaison zu Ende ist, beginnen die Einbrüche in Kleingartenanlagen. So geschehen in Weißensee im Landkreis Sömmerda. Dort beschädigten unbekannte Täter den äußeren Zaun eines Kleingartens. Anschließend entwendeten sie ein Kompostgestell im Wert von ungefähr 80 Euro. Der entstandene Schaden am Zaun ist weitaus höher und wird auf knapp 500 Euro geschätzt. (DS)

