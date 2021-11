Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrraddiebe unterwegs

Erfurt (ots)

Am Wochenende schlugen in Erfurt mehrfach Fahrraddiebe zu. Sie suchten Keller, Kleingartenanlagen und eine Tiefgarage auf. Dabei wurden mehrere Türen beschädigt. Insgesamt verschwanden vier Fahrräder, ein E-Bike und ein E-Bike-Akku im Gesamtwert von mehr als 11.000 Euro. Dank eines aufmerksamen Anwohners wurde der Diebstahl von zwei weiteren Fährrädern am Wiesenhügel verhindert. Ein 18-Jähriger hatte vor seinem Wohnhaus Geräusche gehört. Als er nach dem Rechten schaute, erwischte er einen Dieb. Der war gerade dabei, ein Fahrradschloss durchzusägen. Der junge Mann sprach den Täter couragiert an, sodass dieser die Flucht ergriff. (JN)

