Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht gefahren

Sömmerda (ots)

Am Samstagabend, 19:00 Uhr wurde eine 20jährige mit einem Pkw Opel in Sömmerda, in der Lessingstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der im Rahmen der Kontrolle durchgeführte Drogentest verlief dabei positiv. Es folgte die Blutentnahme. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz wurde eingeleitet. (FS)

