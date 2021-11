Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugensuche nach Graffitischmiererei

Sömmerda (ots)

Am Samstagabend, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:42 Uhr wurden in der Wachtelstraße in Sömmerda an mehrere Hausfassaden Graffitis angesprüht. Hierdurch wurde durch die unbekannten Täter ein Sachschaden von schätzungsweise 9000 Euro verursacht.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Rufnummer: 03634-3360 erbeten. (FS)

