Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrer verletzt

Erfurt (ots)

Donnerstagmittag kam es in der Bechsteinstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 76-jähriger Mann hatte am Fahrbahnrand seinen BMW abgestellt und öffnete zum Aussteigen die Tür. Ein 40-jähriger Fahrradfahrer fuhr die Straße entlang und prallte gegen die offen stehende Autotür. Der Radfahrer verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (JN)

