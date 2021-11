Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorrad gestohlen

Erfurt (ots)

Einem 48-jährigen Mann wurde in Erfurt das Motorrad gestohlen. Er hatte seine blaue Triumph Sprint in der Schlachthofstraße in einer Tiefgarage geparkt und mit Lenkradschloss gesichert. Am Mittwochmorgen stellte der Besitzer das Verschwinden seines Motorrads fest und brachte den Diebstahl bei der Polizei zur Anzeige. Das Kraftrad hat einen Wert von 3.000 Euro. (JN)

