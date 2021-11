Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Süße Beute

Sömmerda (ots)

In Sömmerda wurde am Donnerstag in der Thomas-Müntzer-Straße ein aufgebrochener Automat festgestellt. Offensichtlich waren hier Naschkatzen am Werk. Die Langfinger hatten es auf einen Kaugummiautomaten abgesehen. Nachdem der Automat beschädigt wurde, gelangten die Diebe an die süße Beute sowie das Münzgeld. Wann die Unbekannten genau zur Tat geschritten sind und wer für den Schaden verantwortlich ist, ist bislang noch unklar. (JN)

