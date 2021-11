Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Erfurt (ots)

Gestern Abend lieferte sich ein BMW-Fahrer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei in Erfurt. Eine Streifenbesatzung wollte das Auto in der Innenstadt kontrollieren. Der Fahrer gab Gas und fuhr dabei beinahe einen Polizisten um. Der Mann raste durch die Stadt und schüttelte so den Streifenwagen ab. Durch Fahndungsmaßnahmen wurde der Wagen auf einem Parkplatz im Erfurter Norden aufgespürt. Von dem Fahrer und seinem Begleiter fehlte jedoch jede Spur. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass der BMW in Fahndung stand und die Kennzeichen gestohlen waren. Es folgten eine Durchsuchung des angrenzenden Gebäudes sowie die Beschlagnahme des Autos. Die Ermittlungen zu dem Fahrer dauern noch an. (JN)

