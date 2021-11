Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Seniorenpaar aus Erfurt vermisst

Erfurt (ots)

Die Polizei Erfurt fahndet nach einem Seniorenpaar aus Erfurt. Der 86-jährige Mann und seine 88-jährige Ehefrau wurden zuletzt an einem Supermarkt in Elxleben gesehen. Von dort aus fuhren sie gegen 17:30 Uhr mit einem türkisen Opel Corsa in Richtung Erfurt. Seither waren beide nicht mehr gesehen, gleiches gilt für den Opel Corsa mit dem amtl. Kennzeichen EF-WB 416. Beide leiden unter altersbedingter Demenzerkrankung. Wahrscheinliche Aufenthaltsorte sind die Bereiche zwischen Elxleben und Erfurt-Gispersleben, sowie Großfahner, Gierstädt und Kleinfahner. Bekleidet sind beide vermutlich in beigen Jacken.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort oder zum Fahrzeug der beiden Senioren geben?

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell