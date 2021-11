Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Neuer Bußgeldkatalog sorgt für saftige Strafen

Landkreis Sömmerda (ots)

Seit dem 09.11.2021 gibt es einen neuen Bußgeldkatalog. Parksünder und Raser müssen nun tiefer in die Tasche greifen. Am Mittwoch führte die Polizeiinspektion Sömmerda in Walschleben eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Bei erlaubten 50 km/h fuhren insgesamt 16 Autofahrer zu schnell. Am schnellsten war an diesem Tag ein Audi-Fahrer unterwegs. Er wurde mit 89 km/h gemessen. Statt bisher 160 Euro erwartet den Mann nun ein Bußgeld von 260 Euro. Zudem erhält er zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot. (JN)

