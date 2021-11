Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Firma eingebrochen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch suchten Einbrecher in Vieselbach eine Firma in der Heinrich-Sorge-Straße auf. Sie hebelten die Eingangstür eines Bürogebäudes auf. So gelangten sie in eine Lagerhalle. Die Täter durchwühlten Schränke und stahlen diverses Werkzeug sowie Bargeld. Dabei beschädigten sie mehrere Türen. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt wegen Diebstahl im besonders schweren Fall. (JN)

