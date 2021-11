Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Karten Betrug

Erfurt (ots)

Ein 59-jähriger Mann verlor im letzten Jahr in Erfurt seine EC-Karte. Der abgebildete Täter nahm die Karte unberechtigt an sich und ging damit am 23. und 24.12.2020 auf Einkaufstour. Er kaufte mit der EC-Karte Fahrscheine, Lebensmittel und Zigaretten. Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602 o. -24316) unter dem Aktenzeichen 0009048 entgegen. (DS)

