Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radlader und Rasentraktor gestohlen

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter brachen Montagmorgen in der Zeit von 3:00 Uhr bis 5:30 Uhr in einen Agrarbetrieb in Erfurt-Mittelhausen ein. Dazu beschädigten sie eine Stahlkette und öffneten das Schiebetor des Betriebes. Anschließend entwendeten sie aus einer Halle einen Radlader mit Schaufel und einen Rasentraktor im Gesamtwert von knapp 35.000 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf 50 Euro geschätzt. Zeugen, die zur Tatzeit in Mittelhausen im Bereich der Straußfurter Straße etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0261081 beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) zu melden. (DS)

