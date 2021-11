Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wieder Hakenkreuz-Schmierereien in Kölleda

Landkreis Sömmerda (ots)

In Kölleda bei im Landkreis Sömmerda kam es erneut zu Hakenkreuz-Schmierereien an zwei Einfamilienhäusern und einem Supermarkt. Unbekannte Täter brachten dort insgesamt sechs verfassungsfeindliche Symbole in unterschiedlicher Größe mit schwarzer Farbe auf. Der entstandene Sachschaden wird auf über 500 Euro geschätzt. Es muss davon ausgegangen werden, dass es sich um dieselben Täter handelt, die in der Vergangenheit bereits für weitere Hakenkreuz-Graffitis in Kölleda verantwortlich sind. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Ergreifung der Täter. Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich der Erfurter Straße und der Straße Am Brauhaus verdächtige Personen gesehen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0261403 zu melden. (DS)

