Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Sportgeschäft

Erfurt (ots)

Samstagvormittag stellte eine Mitarbeiterin eines Sportgeschäfts in der Erfurter Paulstraße Einbruchsspuren an der Ladentür fest. Unbekannte Täter versuchten, in der Nacht von Freitag auf Samstag, das Türschloss mit einem spitzen Gegenstand aufzustechen. Ob sie dabei gestört wurden, ist nicht bekannt. Jedenfalls schafften sie es nicht, die Tür zu öffnen. Der genaue Schaden am Türschloss ließ sich bei der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffern. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell