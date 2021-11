Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kein Kavaliersdelikt - Zeugenaufruf

Erfurt (ots)

Samstagmorgen kurz vor 3 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Rettungssanitäter in Erfurt in der Andreas-Gordon-Straße Ecke Nordhäuser Straße einen Gullideckel, welcher mitten auf der Straße lag. Daneben befand sich der offene Kanalschacht. Durch hinzugerufene Polizeibeamte wurde der schwere, gusseiserne Deckel wieder auf die Schachtabdeckung gesetzt und eine Anzeige wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Die Polizei warnt: Diese Handlung ist kein Kavaliersdelikt. Wer so etwas macht, gefährdet andere Menschen und nimmt ihre Verletzungen oder sogar ihren Tod billigend in Kauf. Zeugen, die Samstagnacht zwischen Mitternacht und 3 Uhr verdächtige Personen auf der Straße gesehen haben, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0259973 beim Inspektionsdienst Erfurt Nord (Tel.: 0361/7840-0) zu melden. (DS)

