Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hakenkreuz-Schmierereien

Landkreis Sömmerda (ots)

Während einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizei Sömmerda in Kindelbrück ein Hakenkreuz fest. Das ca. 18 cm x 25 cm verbotene Zeichen war am Pfortenstieg mit blauer Farbe auf ein Verkehrszeichen aufgebracht. Ob ein Tatzusammenhang mit den Hakenkreuz-Sachbeschädigungen in Kölleda besteht, wird derzeit durch die Polizei geprüft. (DS)

