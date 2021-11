Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tödlicher Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Am Freitagnachmittag kam es im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Riethstraße zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein 73-jähriger Mann, welcher sich im Haltestellenbereich aufhielt, zwischen die Triebwagen der in Richtung Europaplatz anfahrenden Straßenbahn. Er wurde schwer verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Straßenbahnverkehr war für mehrere Stunden eingeschränkt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (ER)

