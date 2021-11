Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von Baustelle

Erfurt (ots)

In Vieselbach bei Erfurt trieben sich Diebe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf einer Baustelle herum. Am Donnerstagmorgen stellten Arbeiter fest, dass Unbekannte eine Werkzeugkiste aufgebrochen hatten. Daraus entwendeten sie diverse Werkzeuge und zwei LED-Strahler im Wert von über 1.400 Euro. (DS)

