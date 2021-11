Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlechter Reifenservice

Erfurt (ots)

Wenn die kalte Jahreszeit beginnt, müssen Autobesitzer ihre Reifen von Sommer- auf Winterbetrieb umrüsten lassen. Dies hatte gestern Nachmittag auch ein 66-jähriger Mann in Erfurt vor. Er fuhr mit seinem Auto in eine Werkstatt in der Krämpfervorstadt. Als er nach dem Reifenwechsel vom Werkstatthof fuhr, fielen ihm beide Vorderreifen ab. Die Ursache war schnell gefunden: Die Mitarbeiter der Werkstatt hatten die falschen Radmuttern benutzt. Durch den schlechten Reifenservice entstand ein Schaden an dem Auto des 66-Jährigen. Die Polizei hat eine Anzeige wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen. (DS)

