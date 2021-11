Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trunkenheitsfahrt endet im Krankenhaus

Erfurt (ots)

Mehrere Zeugen berichteten gestern Nachmittag übereinstimmend, dass sie einen 56-jährigen Toyota-Fahrer betrunken von Rastenberg nach Hardisleben fahren gesehen haben. Die Polizeibeamten gingen dem Verdacht nach und suchten den Mann an seiner Anschrift auf. Da das Auto auf dem Grundstück stand, aber niemand die Tür öffnete, wurde die Wohnungsdurchsuchung durch eine Richterin angeordnet. Der 56-Jährige konnte kurze Zeit später in seinem Haus angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille. Kurze Zeit später ergab ein erneuter Test einen Wert von über drei Promille. Dem 56-jährigen Mann wurde daraufhin von einem Arzt Blut abgenommen. Aufgrund der starken Alkoholisierung kam er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (DS)

