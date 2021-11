Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einkaufswagenbesitzer gefunden

Erfurt (ots)

Wir berichteten gestern in der Pressemeldung "Eigentümer gesucht" von drei herrenlosen Einkaufswagen, welche eine Streifenbesatzung Dienstagnacht auf dem Parkplatz eines Aldi Supermarktes in Erfurt sichergestellt hatte. Heute Morgen meldete sich der Eigentümer beim Inspektionsdienst Erfurt-Süd. Somit kann der gesamte Einkauf heute im Laufe des Tages an den Mann übergeben werden. (DS)

